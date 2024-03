Donner une voix aux artistes déraciné·es La Gaîté Lyrique Paris, dimanche 24 mars 2024.

Donner une voix aux artistes déraciné·es La Bourse Habib Sharifi (Gondishapour) présente les créations de ses lauréat·es 2023-2024. Dimanche 24 mars, 14h30 La Gaîté Lyrique Gratuit sur réservation

Autour d’un poème de l’auteur Habib Sharifi, une génération d’artistes confronté·es à l’épreuve de l’exil et du déracinement se réunissent pour une série de performances inédites.

Pour célébrer le nouvel équinoxe de printemps, alors que scintille encore la blancheur de Norouz, l’association Gondishapour propose une représentation inédite des lauréat·es de la deuxième édition de la Bourse Habib Sharifi, rassemblé·es dans leur diversité et leur singularité à la Gaîté Lyrique pour la conception d’un spectacle en hommage aux vers du poème Dâd (Le Cri) de l’auteur franco-iranien, thème central de cette deuxième édition.

La Bourse Habib Sharifi œuvre depuis 2022 en faveur d’artistes confronté·es à l’épreuve de l’exil et du déracinement. Les artistes lauréat·es, remarqué·es pour l’excellence de leurs productions artistiques, sont accompagné·es et soutenus par la Bourse qui met à leur disposition les moyens matériels et financiers de la création. Le poète iranien Habib Sharifi, qui donna son nom à la Bourse, vécut le déracinement dans sa chair à la suite de la révolution de 1979 : « La culture est cette résistance qui demeure quand tout nous a été arraché ». C’est dans ces actes de résistance, prenant la forme d’une poésie, d’un récital ou d’un documentaire, que l’humanité doit se rassembler chaque fois que s’accumulent au-dessus d’elles les nuages menaçant de l’incertitude, de la souffrance et de la dépossession.

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France 01 53 01 51 51 https://gaite-lyrique.net/

