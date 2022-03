Donner de l’élan à votre projet CMA33 Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Donner de l’élan à votre projet CMA33, 5 avril 2022, Bordeaux. Donner de l’élan à votre projet

du mardi 5 avril au jeudi 14 avril à CMA33

Une réunion d’information animée par un conseiller expert en création / reprise d’entreprise. 2h pour faire le point sur l’ensemble des étapes clés pour pouvoir préparer sereinement votre projet de création / reprise : les formations, les accompagnements, les aides et subventions, les outils indispensables à la réussite de votre projet.

Réunion d'information – la création/reprise d'entreprise mode d'emploi

2022-04-05T09:00:00 2022-04-05T11:00:00;2022-04-07T09:00:00 2022-04-07T11:00:00;2022-04-12T09:00:00 2022-04-12T11:00:00;2022-04-14T09:00:00 2022-04-14T11:00:00

CMA33
46 rue du général de larminat 33074 Bordeaux
Bordeaux Saint-Augustin
Gironde

