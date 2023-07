Balade nature – Embarquez pour les Marais Donnemain-Saint-Mamès, 26 juillet 2023, Donnemain-Saint-Mamès.

Donnemain-Saint-Mamès,Eure-et-Loir

Observez la biodiversité de la Conie grâce à une promenade en barque et une balade à pied sur la terre ferme..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 17:30:00. 9 EUR.

Donnemain-Saint-Mamès 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Observe the Conie’s biodiversity on a boat trip and a walk on dry land.

Observe la biodiversidad del Conie en una excursión en barco y un paseo por tierra firme.

Beobachten Sie die Artenvielfalt des Conie bei einer Bootsfahrt und einem Spaziergang auf dem Festland.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT CHATEAUDUN