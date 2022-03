Donne moi ta chance Saint-Quentin-Fallavier Saint-Quentin-Fallavier Catégories d’évènement: Isère

Saint-Quentin-Fallavier

Donne moi ta chance Saint-Quentin-Fallavier, 3 juin 2022

2022-06-03 20:30:00 – 2022-06-03 22:00:00

Saint-Quentin-Fallavier Isère Saint-Quentin-Fallavier EUR 10 10 Prenez une star de l’humour, une comédienne has been et un jeune talent aux dents longues, et enfermez cette joyeuse équipe dans une loge à l’occasion d’une grande soirée de solidarité.

Un spectacle hilarant qui réserve son lot de surprises! culture@sqf38.fr +33 4 74 94 88 00 Espace Culturel George Sand 100 Rue des Marronniers Saint-Quentin-Fallavier

