Donne-moi la main (Happy manif) Le Théâtre, scène nationale de Mâcon Mâcon, dimanche 14 avril 2024.

Donne-moi la main (Happy manif) Le Théâtre, scène nationale de Mâcon Mâcon Saône-et-Loire

Des consignes diffusées dans un casque audio nous invitent à nous déplacer, à réaliser des gestes dansés et des actions improvisées accessibles à toutes et tous sur une bande son réjouissante composée de chansons de Nina Simone et d’extraits de West Side Story.

La cour d’école devient un terrain de jeu propice pour aborder les questions de la différence, des préjugés et de la discrimination.

Avez-vous peur de l’autre ? Entre les frites ou le chocolat, que choisissez-vous? Préférez-vous avoir les dents très blanches ou les cheveux qui brillent? Pourquoi certains, certaines, occupent le centre quand d’autres sont repoussé(e)s à la périphérie? Qu’en est-il des relations fille/garçon ? Derrière une bonne humeur largement communicative, David Rolland et Élise Lerat décortiquent ce qui relève de l’inné ou de l’acquis.

Une invitation, par la danse et le jeu, à déplacer notre perception de l’entre-soi et notre relation à l’autre. 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 15:00:00

fin : 2024-04-14 16:00:00

Le Théâtre, scène nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

