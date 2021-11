La Ferrière Esplanade ancienne mairie LA FERRIERE, Vendée Donne-moi la main / David Rolland et Élise Lerat Esplanade ancienne mairie La Ferrière Catégories d’évènement: LA FERRIERE

Donne-moi la main —————– ### David Rolland et Élise Lerat **Un spectacle participatif et connecté qui interroge notre rapport à l’autre en communauté.** Dans Donne-moi la main, Élise Lerat et David Rolland questionnent par le mouvement et le jeu théâtral les enfants comme les adultes. Avez-vous peur de l’autre ? Quelles relations tissez-vous au sein d’un groupe ? Pourquoi certains occupent-ils le centre quand d’autres sont repoussés à la périphérie ? Par quels mécanismes les préjugés se développent-ils ? Donne-moi la main est un spectacle interactif dans lequel les spectateurs sont guidés par une bande son diffusée par un casque. Venez sans crainte puisqu’avec celui-ci vous sera distribué un super pouvoir… Dans la version scolaire qui sera proposée aux enfants des écoles de La Ferrière et du Tablier, les chorégraphes s’interrogent sur la géographie des cours de récréation. Ils amènent les enfants à la danse, et à jouer des personnages : un artiste, un paysagiste, voire un super héros pour fantasmer la cour d’école et s’interroger sur la place de chacun dans cet environnement de notre enfance qui forge notre identité. **Avec la participation de la commune du Tablier**

Adulte 8 € / Enfant 6 €

FESTIVAL ROULEZ JEUNESSE ! | CRÉATION | HAPPY MANIF. Un spectacle participatif et connecté qui interroge notre rapport à l'autre en communauté.

