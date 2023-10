Les mystères des champignons Donné à l’inscription Ganges, 14 octobre 2023, Ganges.

Ganges,Hérault

Balade dans les milieux forestiers propices à l’expression mycologique ! Comment et où poussent les champignons ? La découverte d’un être vivant bien particulier. 15€ + adhésion Biocoop (5€)

Niveau moyen, 8 ans min, secteur St Hippolyte du Fort, 9h – 12h.

2023-10-14 09:00:00 fin : 2023-10-14 12:00:00. .

Donné à l’inscription

Ganges 34190 Hérault Occitanie



A stroll through forest environments conducive to mycological expression! How and where do mushrooms grow? Discover a very special living creature. 15? + Biocoop membership (5?)

Medium level, 8 yrs min, St Hippolyte du Fort area, 9am – 12pm

Pasee por los bosques donde crece la micología ¿Cómo y dónde crecen las setas? Descubra un ser vivo muy especial. 15 + abono Biocoop (5 €)

Nivel intermedio, edad mínima 8 años, zona de St Hippolyte du Fort, de 9h a 12h

Ein Spaziergang durch die Waldgebiete, die für mykologische Ausdrucksformen geeignet sind! Wie und wo wachsen Pilze? Die Entdeckung eines ganz besonderen Lebewesens. 15 ? + Biocoop-Mitgliedschaft (5 ?)

Mittelstufe, min. 8 Jahre, Sektor St Hippolyte du Fort, 9h – 12h

