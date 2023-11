Donna Lorraine invite Alain Jean Marie, Gilles Naturel et Mourad Benhammou Le Son de la Terre Paris 05, 11 février 2024, Paris 05.

Le dimanche 11 février 2024

de 18h00 à 22h00

.Tout public. payant Billetterie concert Donna Lorraine invite Alain Jean Marie, Gilles Naturel et Mourad Benhammou : 25 EUR

Un voyage musicale de Burt Bacharach a Duke Ellington en passant par Antonio Carlos Jobim… un soiree passionnant et sensible en tout finesse

Donna Lorraine avec son chant inimitable, son swing très naturel et une voix à la fois veloute et profond, plonge l’auditeur dans l’âme du jazz.Elle invité le pianiste hors norme Alain Jean Marié au piano, Gilles Naturel à la contrebasse et Mourhad Benhammou à la batterie

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Paris 05

Contact : https://www.facebook.com/DonnaLorraineJazz https://www.facebook.com/DonnaLorraineJazz https://www.sondelaterre.fr/event/donna-lorraine-invite-alain-jean-marie-gilles-naturel-et-mourhad-benhamou/#billetterie

