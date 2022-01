Donkey Kong Challenge Fouesnant, 15 février 2022, Fouesnant.

Pendant les vacances de février, tentez de devenir le « King of Kong » !

Edité par Nintendo en 1981, ce jeu culte met en scène un redoutable gorille et un courageux charpentier prêt à tout pour secourir sa fiancée kidnappée. Si ce dernier répond au nom de « Jumpman » dans les premières versions du jeu, ses traits de caractère et son allure physique préfigurent le fameux Mario que l’on connaît tous…

Commet participer ?

Il n’est pas utile de s’inscrire au préalable. Le challenge a lieu sur la table cocktail de l’Archipel du mardi 15 au jeudi 17 février, sur les horaires d’ouverture du café de l’Archipel(de 15h00 à 18h00 le mardi et le jeudi et de 14h00 à 18h00 le mercredi. Pour que votre score soit pris en compte, adressez-vous à Margaux (derrière le bar). Le joueur qui aura fait le score le plus élevé remportera un goûter à l’issue du challenge.

L’ensemble des scores sera révélé sur la page Facebook du 3e lieu le jeudi 17 février au soir !

L’accès à l’Archipel nécessite la présentation d’un la présentation d’un pass vaccinal valide pour les usagers de plus de 16 ans ou d’un pass sanitaire valide pour les usagers âgés de 12 à 15 ans. En savoir plus

contact.archipel@ville-fouesnant.fr +33 2 98 51 20 24 http://www.archipel-fouesnant.fr/

