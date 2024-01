Visite thématique : « un château-fort en hiver » Donjon Loches, 6 janvier 2024, Loches.

Loches Indre-et-Loire

Venez apprendre la manière dont on vit dans un château pendant la période hivernale : qu’est-ce que l’hiver au Moyen-Âge ? Comment l’homme médiéval s’adapte à cette période ? Comment célèbre-t-on Noël au Moyen-Âge ? Visite guidée thématique sur réservation..

Donjon

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



