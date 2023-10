Visite thématique : « Un château-fort en hiver » Donjon Loches, 23 décembre 2023, Loches.

Loches,Indre-et-Loire

Venez apprendre la manière dont on vit dans un château pendant la période hivernale : qu’est-ce que l’hiver au Moyen-Âge ? Comment l’homme médiéval s’adapte à cette période ? Comment célèbre-t-on Noël au Moyen-Âge ? Visite guidée thématique sur réservation..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 . 9.5 EUR.

Donjon

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Come and learn about life in a castle during winter: what was winter like in the Middle Ages? How did medieval man adapt to this period? How was Christmas celebrated in the Middle Ages? Thematic guided tour on reservation.

Venga a descubrir cómo era la vida en un castillo durante el invierno: ¿cómo era el invierno en la Edad Media? ¿Cómo se adaptó el hombre medieval a esta época? ¿Cómo se celebraba la Navidad en la Edad Media? Visita guiada temática previa concertación.

Lernen Sie, wie man in einer Burg während der Winterzeit lebt: Was ist der Winter im Mittelalter? Wie passt sich der mittelalterliche Mensch an diese Zeit an? Wie feiert man Weihnachten im Mittelalter? Thematische Führungen nach vorheriger Anmeldung.

