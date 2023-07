Visite du pôle Châtelain, fortifié par Richard Cœur de Lion Donjon féodal Scorbé-Clairvaux, 16 septembre 2023, Scorbé-Clairvaux.

Visite du pôle Châtelain, fortifié par Richard Cœur de Lion 16 et 17 septembre Donjon féodal Gratuit. Sur inscription.

Invité à se retrouver sur le belvédère en contrebas du château, les visiteurs pourront profiter d’une balade commentée dans la France des XIe et XIIe siècles. Après avoir contextualisé le site au travers de sa situation géographique stratégique entre Anjou et Poitou, la lignée des puissants seigneurs de Clairvaux, l’arrivée de Richard Cœur de Lion qui à l’origine de ses fortifications, ou encore la rivalité entre les familles Plantagenêt et Capétiens, les conférencières vous transporteront dans l’histoire.

Donjon féodal Le Haut-Clairvaux, 86140 Scorbé-Clairvaux Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 93 06 66 http://www.scorbe-clairvaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 93 81 60 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@scorbe-clairvaux.fr »}] Il s’agit de la dernière tour du château du Haut-Clairvaux du XIe siècle fortifiée par Richard Cœur de Lion. Cette tour maîtresse de 28 mètres de haut (point culminant du haut-Poitou), d’un ensemble de 4 hectares qui possède à son pied la chapelle castrale Notre-Dame-des-Vergers, date du XIIe siècle.

Le pôle châtelain, site remarquable habité par les seigneurs angevins, fait également l’objet de plusieurs campagnes de fouilles archéologiques qui ont permis de mettre à jour nombre d’éléments tels que des fossés, les fondations de plusieurs tours carrées et de contreforts massifs… Mais aussi l’histoire à travers celle de ses ascendants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

©Commune de Scorbé-Clairvaux