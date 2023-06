AU COEUR DU QUARTIER SAINT-ETIENNE Donjon du Capitole Toulouse, 29 juin 2023, Toulouse.

Visitez la cathédrale et son quartier au charme discret. Ce parcours loin de l’agitation urbaine est jalonné de ruelles, de placettes et d’hôtels parlementaires à ne pas manquer..

Visit the cathedral and its discreetly charming district. This route, far from the urban agitation, is lined with alleys, squares and parliamentary hotels that you should not miss.

Visite la catedral y su barrio de discreto encanto. Esta ruta, alejada del ajetreo de la ciudad, está bordeada de calles estrechas, plazas y hoteles parlamentarios que no hay que perderse.

Besuchen Sie die Kathedrale und ihr Viertel mit seinem diskreten Charme. Dieser Rundgang fernab des städtischen Trubels ist gesäumt von kleinen Gassen, Plätzen und parlamentarischen Hotels, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

