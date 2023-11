SUR UN AIR D’ITALIE DONJON DU CAPITOLE Toulouse, 8 novembre 2023, Toulouse.

La ville rose accueille, au coeur du centre-ville la 8ème édition du village italien !

Un voyage oenogastronomique à l’ effigie de l’authenticité des produits artisanaux..

2023-11-08 fin : 2023-11-14 20:00:00. .

DONJON DU CAPITOLE Square du Général Charles de Gaulle

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



In the heart of the city center, the Pink City welcomes the 8th edition of the Italian Village!

An enogastronomic journey in the image of authentic artisanal products.

En pleno centro de la ciudad, la Ciudad Rosa acoge la 8ª edición de la Villa Italiana

Es un viaje enogastronómico que celebra la autenticidad de los productos artesanales.

In der Rosenstadt findet im Herzen des Stadtzentrums das 8. italienische Dorf statt!

Eine önogastronomische Reise, auf der die Authentizität der handwerklichen Produkte im Mittelpunkt steht.

Mise à jour le 2023-11-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE