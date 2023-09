LE CIRCUIT ÉNIGME Donjon du Capitole Toulouse, 26 octobre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Jeux de piste et parcours ludique : cette visite à la portée des enfants a été créée pour élargir leur horizon. Ce circuit concocté pour toute la famille est à suivre à la fois avec un guide et un carnet de route. On cherche, on observe, on scrute, on s’interroge et, surtout, on s’amuse !.

2023-10-26 fin : 2023-10-26 . 7 EUR.

Donjon du Capitole OFFICE DE TOURISME DE TOULOUSE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Scavenger hunt and playful tour: this tour for children has been created to broaden their horizons. This tour, designed for the whole family, is to be followed with a guide and a road book. You can search, observe, scrutinize, ask questions and, above all, have fun!

Búsqueda del tesoro y recorrido divertido: este recorrido para niños ha sido creado para ampliar sus horizontes. Este recorrido, pensado para toda la familia, se debe seguir con una guía y un libro de ruta. Puede buscar, observar, mirar, preguntar y, sobre todo, divertirse

Schnitzeljagd und spielerischer Rundgang: Diese kindgerechte Tour soll den Horizont der Kinder erweitern. Dieser für die ganze Familie zusammengestellte Rundgang ist sowohl mit einem Führer als auch mit einem Fahrtenbuch zu absolvieren. Es wird gesucht, beobachtet, gescannt, hinterfragt und vor allem Spaß gemacht!

Mise à jour le 2023-09-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE