LEVER DE RIDEAU AU THÉÂTRE DU CAPITOLE Donjon du Capitole Toulouse, 7 octobre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Voilà plus de trois siècles que Toulouse possède son opéra. Entrez dans ce haut lieu de l’art lyrique et de la danse ! On vous y parlera patrimoine, décors, costumes, techniques de scène, mais aussi des artistes et artisans qui œuvrent pour faire briller chaque spectacle..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . 8 EUR.

Toulouse has had its own opera house for over three centuries. Enter this high place of lyric art and dance! We will tell you about its heritage, sets, costumes, stage techniques, but also about the artists and craftsmen who work to make each show shine.

Toulouse cuenta con un teatro de ópera desde hace más de tres siglos. ¡Entra en este alto lugar del arte lírico y la danza! Le hablaremos de su patrimonio, de los decorados, del vestuario, de las técnicas escénicas, pero también de los artistas y artesanos que trabajan para que cada espectáculo brille.

Seit mehr als drei Jahrhunderten besitzt Toulouse seine Oper. Treten Sie ein in diese Hochburg der Opern- und Tanzkunst! Hier erfahren Sie alles über das Kulturerbe, die Bühnenbilder, Kostüme und Bühnentechnik, aber auch über die Künstler und Handwerker, die dafür sorgen, dass jede Aufführung glänzt.

