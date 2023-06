TOULOUSE SECRÈTE OU LA VILLE MÉCONNUE Donjon du Capitole Toulouse, 29 juin 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Vous voulez visiter la ville différemment et sortir des sentiers battus ? Cette visite va vous surprendre. Détails cachés, petites histoires et trésors insoupçonnés ne demandent qu’à être révélés….

à ; fin : . 12 EUR.

Donjon du Capitole OFFICE DE TOURISME DE TOULOUSE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Would you like to see the city in a different way and get off the beaten track? This tour will surprise you. Hidden details, little stories and unsuspected treasures are waiting to be revealed…

¿Le gustaría ver la ciudad de una forma diferente y salirse de los caminos trillados? Este recorrido le sorprenderá. Detalles ocultos, pequeñas historias y tesoros insospechados esperan a ser revelados…

Möchten Sie die Stadt einmal anders besichtigen und die ausgetretenen Pfade verlassen? Diese Tour wird Sie überraschen. Versteckte Details, kleine Geschichten und ungeahnte Schätze warten nur darauf, enthüllt zu werden…

Mise à jour le 2023-06-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE