ENTRE VILLE ET MUSEE : SAINT-ROME Donjon du Capitole Toulouse, 28 juin 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Découvrir Toulouse comme si vous y vivez, c’est possible : plongez dans la vie de quartier avec ses habitants, leur routine, leurs expériences, leurs petites et grandes histoires….

à ; fin : . 12 EUR.

Donjon du Capitole OFFICE DE TOURISME DE TOULOUSE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Discover Toulouse as if you were living there: immerse yourself in the life of the neighborhood with its inhabitants, their routine, their experiences, their little and big stories…

Es posible descubrir Toulouse como si viviera allí: sumérjase en la vida local con sus habitantes, sus rutinas, sus experiencias, sus historias grandes y pequeñas…

Toulouse so zu entdecken, als würden Sie dort leben, ist möglich: Tauchen Sie ein in das Leben des Viertels mit seinen Bewohnern, ihren Routinen, ihren Erfahrungen, ihren kleinen und großen Geschichten…

Mise à jour le 2023-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE