TOULOUSE BY NIGHT Donjon du Capitole Toulouse, 1 juillet 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

À la découverte d’une ville tout en contrastes : admirez la majesté des édifices révélés par la lumière, goûtez la quiétude de la nuit toulousaine ou profitez de l’animation des places emblématiques..

fin : . 12 EUR.

Donjon du Capitole OFFICE DE TOURISME DE TOULOUSE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Discover a city of contrasts: admire the majesty of the buildings revealed by the light, savor the tranquility of the Toulouse night or enjoy the liveliness of the emblematic squares.

Descubra una ciudad llena de contrastes: admire la majestuosidad de los edificios revelada por la luz, saboree la tranquilidad de la noche tolosana o disfrute del bullicio de las plazas emblemáticas.

Entdecken Sie eine Stadt voller Kontraste: Bewundern Sie die majestätischen Gebäude, die im Licht erstrahlen, genießen Sie die Stille der Toulouser Nacht oder das bunte Treiben auf den berühmten Plätzen.

Mise à jour le 2023-06-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE