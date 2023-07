À la découverte de ce château médiéval : une collection prestigieuse d’oiseaux de proie Donjon des aigles Beaucens, 16 septembre 2023, Beaucens.

Dans le cadre de votre visite, vous aurez l’occasion de découvrir un château médiéval datant de l’an 1000, qui abrite une collection prestigieuse d’oiseaux de proie.

Donjon des aigles 100 rue du château, 65400 Beaucens Beaucens 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 97 19 59 http://www.donjon-des-aigles.com Dans les Hautes-Pyrénées se trouve un château médiéval qui s’élève depuis 10 siècles sur un piton rocheux dominant le village de Beaucens. Situé à seulement 15 km de Lourdes et à proximité d’Argelès-Gazost, cette imposante ruine offre un vaste panorama sur la vallée et la chaîne des Pyrénées.

À l’intérieur de ses anciens murs, vous trouverez l’une des collections les plus prestigieuses au monde de rapaces diurnes et nocturnes, comprenant plus de 45 espèces. Depuis Lourdes, prenez la direction d’Argelès-Gazost, puis suivez les indications pour Beaucens jusqu’au pied du donjon des aigles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

