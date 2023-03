Visite du Donjon de Vez Donjon de Vez, 3 juin 2023, Vez.

Le Donjon de Vez est un lieu incontournable du patrimoine français. Situé au cœur de l’Oise et véritable forteresse médiévale, le Donjon de Vez est devenu en 1987 un lieu dédié à la création contemporaine. Abritant un ensemble d’œuvres monumentales, le Donjon et son parc bénéficient d’une mise en valeur originale qui allie installations in situ et architecture féodale. Le Donjon de Vez conjugue patrimoine et modernité, tel un pont entre l’époque médiévale et notre époque contemporaine.

Donjon de Vez 3 bis Rue de la Croix Rebours, 60117 Vez Vez 60117 Ferme de Saint-Mard Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@donjondevez.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 44 88 55 18 »}] Classé Monument Historique en 1906, le Donjon de Vez est un incontournable du patrimoine français. Au cours de la saison 2019, découvrez les œuvres du sculpteur François-Xavier Lalanne dont les sculptures animalières investissent les jardins. Réouverture des portes du donjon en mai 2020. Accès direct au site depuis le parking aménagé en contrebas.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

©Donjondevez