Bal au pied de la Tour Donjon de Teyssieu 46190 Le Bourg 46190 Teyssieu, Teyssieu (46) Bal au pied de la Tour Donjon de Teyssieu 46190 Le Bourg 46190 Teyssieu, Teyssieu (46), 23 juillet 2023, . Bal au pied de la Tour Dimanche 23 juillet, 20h30 Donjon de Teyssieu 46190 Le Bourg 46190 Teyssieu, Teyssieu (46) Bal au pied de la Tour Médiévale (sous chapiteau) Avec le groupe Fougère, de Villefranche (12) Dès 20h30 Buvette et Restauration sur place ( aligot- saucisse / dessert) Venez nombreuses et nombreux danser avec nous dans ce joli village niché dans son écrin de verdure Et pour ceux qui aime allier les plaisirs, concours de pétanque dès 14h30 Au plaisir de vous accueillir Le comité des fêtes de Teyssieu source : événement Bal au pied de la Tour publié sur AgendaTrad Donjon de Teyssieu 46190 Le Bourg 46190 Teyssieu, Teyssieu (46) Donjon de Teyssieu 46190 Le Bourg 46190 Teyssieu, 46190 Teyssieu, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43997 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

