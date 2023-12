Cluedo Géant : la relique du professeur Alaska Johnson Donjon de Rouen Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Vendredi 26 janvier à 18h, 19h30 et 21h30

7€ / personne – sur réservation Septembre 1944, alors que chacun célèbre la Libération, l’éminent archéologue Alaska Johnson est porté disparu. En mission secrète contre l’armée allemande, le Professeur s’était lancé sur les traces d’une relique magique, capable de changer le cours de la guerre. Ses dernières découvertes l’ont mené jusqu’au Donjon de Rouen. Vous vous rendez sur places aux côtés de vos camarades étudiants pour élucider le mystère qui entoure l’objet. Dans une atmosphère d’après-guerre encore conflictuelle, même ceux que vous pensez être vos alliés ne peuvent être rayés de la liste des suspects…

Informations et réservations : https://cutt.ly/ewFZmbT9

