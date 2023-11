Les Gardiens du Donjon Donjon de Rouen Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Les Gardiens du Donjon Donjon de Rouen Rouen, 27 décembre 2023, Rouen. Les Gardiens du Donjon 27 décembre 2023 et 3 janvier 2024 Donjon de Rouen 7€ Tu as une âme de chasseur de dragon ? Tu rêves de rejoindre la célèbre Table Ronde ? Tu n’as pas peur de relever des défis pour mener à bien ta quête ? Tu es donc prêt à participer à notre nouveau jeu « Les Gardiens du Donjon » !

Nos Maîtres du jeu ont concocté pour toi une série d’énigmes et de défis qui feront de toi un véritable chevalier ou une véritable chevaleresse en armure. Une drôle d’aventure que tu ne seras pas prêt(e) d’oublier ! à 14h | Durée : 1h | 7€ / enfant | Enfants dès 7 ans| Sur réservation Donjon de Rouen Rue Bouvreuil, Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://historial-jeannedarc.tickeasy.com/fr-FR/produits?famille=2227656598020400057 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Donjon de Rouen Adresse Rue Bouvreuil, Rouen Ville Rouen

