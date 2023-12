Cluedo Géant : Embûche de Noël 2 Donjon de Rouen Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Cluedo Géant : Embûche de Noël 2 Donjon de Rouen Rouen, 22 décembre 2023 17:00, Rouen. Cluedo Géant : Embûche de Noël 2 Vendredi 22 décembre, 18h00, 19h30, 21h30 Donjon de Rouen Sur réservation, 7,50€/personne L’année dernière, le traineau du Père Noël s’était crashé contre la Tour, suite à une erreur de navigation. Trois imposteurs avaient tenté de le dérober et de prendre la place du Père Noël ! Heureusement, celui-ci avait pu récupérer son traîneau et continuer sa tournée grâce au talent des détectives appelés en renfort. Cette année, le traîneau du Père Noël est équipé d’un GPS pour éviter toute erreur de trajectoire ! Mais c’était sans compter la malveillance d’un des imposteurs, qui a dérobé la hotte contenant les cadeaux au nez et à la barbe du Père Noël, au moment même où celui-ci s’arrêtait au Donjon ! Le temps presse, saurez-vous démasquer le coupable et retrouver les cadeaux pour sauver Noël ? Vendredi 2212 à 18h, 19h30 et 21h30 Donjon de Rouen Rue Bouvreuil, Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://rouen-sitesetmonuments.tickeasy.com/fr-FR/produits?famille=2232161480500400048 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Heure : 17:00
Catégories d'Évènement: Rouen, Seine-Maritime
Autres
Code postal 76000
Lieu Donjon de Rouen
Adresse Rue Bouvreuil, Rouen
Ville Rouen
Departement Seine-Maritime

