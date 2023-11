Les Experts : investigation au Donjon Donjon de Rouen Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Les Experts : investigation au Donjon Donjon de Rouen Rouen, 24 novembre 2023, Rouen. Les Experts : investigation au Donjon Vendredi 24 novembre, 17h00, 18h30, 20h30 Donjon de Rouen 7.50€ À l’aube d’une conférence majeure sur la Seconde Guerre Mondiale au Donjon de Rouen, un terrible événement ébranle les participants. Le docteur Alan Peterson l’un des intervenants, a été assassiné et toutes ses recherches ont été dérobées. Faute d’effectif, le chef de la police scientifique vous confit cette enquête. Armés de votre mallette d’investigation, vous étudiez la scène de crime pour lever le voile sur cet étrange meurtre. Vengeance ? Jalousie professionnelle ? Toutes les théories devront être considérées, c’est à vous de prouver vos talents d’enquêteurs. Donjon de Rouen Rue Bouvreuil, Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.donjonderouen.com/event/les-experts-investigation-au-donjon/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T17:00:00+01:00 – 2023-11-24T18:00:00+01:00

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T21:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Donjon de Rouen Adresse Rue Bouvreuil, Rouen Ville Rouen Departement Seine-Maritime Lieu Ville Donjon de Rouen Rouen latitude longitude 49.446561;1.094965

