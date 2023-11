Le Donjon à tâtons Donjon de Rouen Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Le Donjon à tâtons Donjon de Rouen Rouen, 18 novembre 2023, Rouen. Le Donjon à tâtons 18 novembre 2023 – 17 février 2024 Donjon de Rouen 7€ Plongés dans la pénombre et munis de lampes torches, pénétrez au cœur du Donjon de Rouen. À tâtons, étage par étage, remontez le cours de l’histoire de cette tour médiévale, dernier vestige du château de Philippe Auguste. Ne comptez pas sur les fenêtres pour éclairer vos pas… elles sont rares et trop étroites pour vous guider. Sensations garanties ! Donjon de Rouen Rue Bouvreuil, Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.donjonderouen.com/event/le-donjon-a-tatons/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T17:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

Détails
Catégories d'Évènement:
Rouen, Seine-Maritime

Autres
Lieu
Donjon de Rouen
Adresse
Rue Bouvreuil, Rouen
Ville
Rouen

