Le Donjon, toute une Histoire !

Seine-Maritime

Le Donjon, toute une Histoire ! 11 – 25 février 2023, les samedis

7€ par personne – A partir de 8 ans – Durée 1h – En famille – Sur réservation

Visite ludique en famille – 14h30

En famille, venez découvrir l'histoire incroyable qui se cache entre les murs épais de cette tour monumentale ! Cette visite guidée ludique amusera aussi bien vos enfants que vous-même grâce à de nombreux mini-défis où chacun sera mis à contribution. De l'Antiquité à la seconde guerre mondiale en passant par le Moyen-âge, vous deviendrez incollables sur l'Histoire du Donjon et de la ville de Rouen.

7€ par personne – A partir de 8 ans – Durée 1h – En famille

