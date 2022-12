Visitez le Donjon ! Donjon de Rouen Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Visite libre et gratuite – De 10h à 18h Donjon de Rouen Rue Bouvreuil, Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie Visitez le Donjon ! Visite libre et gratuite – De 10h à 18h Le Donjon de Rouen n’est rien de moins que le dernier vestige du Château de Rouen. Cette forteresse de pierres aux murs épais et aux fenêtres étroites a été le témoin de la Guerre de Cent ans comme de la 2nd guerre mondiale. Rendue célèbre pour avoir vu passer entre ses murs Jeanne d’Arc, le Donjon de Rouen raconte à lui seule l’Histoire de Rouen depuis l’antiquité à nos jours.

