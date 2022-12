Les secrets du Donjon Donjon de Rouen Rouen Catégories d’évènement: Rouen

7€ par personne – Tout public – Durée 1h – Sur réservation – Accès au 3e étage uniquement à l’occasion de ces visites.

Visite guidée à la découverte des secrets du Donjon de Rouen Donjon de Rouen Rue Bouvreuil, Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie LES SECRETS DU DONJON Visite guidée – 14h30 Accompagnés de notre médiateur, visitez le dernier vestige du Château de Rouen ! Découvrez ce qui se cache derrière les fenêtres étroites et les murs épais de cette forteresse médiévale. Chaque détail compte ! C’est dans les plus petits recoins que le Donjon renferme ses histoires les plus fascinantes : un blason gravé, un puit aux mille mystères, une plaque qui rappelle le passage de Jeanne d’Arc et même une inscription insolite au 3e étage… Découvrez ce monument qui a traversé les siècles et qui raconte l’Histoire de Rouen de l’Antiquité à aujourd’hui. 7€ par personne – Tout public – Durée 1h – Sur réservation – Accès au 3e étage uniquement à l’occasion de ces visites.

