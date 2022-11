Soirée Cluedo Géant : Embûche de Noël Donjon de Rouen Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Soirée Cluedo Géant : Embûche de Noël Donjon de Rouen, 18 décembre 2022, Rouen. Soirée Cluedo Géant : Embûche de Noël 18 et 23 décembre Donjon de Rouen

7.50€ par personne, sur réservation

Découvrez le scénario de Noël Donjon de Rouen Rue Bouvreuil, Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie Cluedo Geant : embûche de Noël soirée événement Malheur ! Dans sa course effrénée de livraison de cadeaux, le Père Noël a heurté le Donjon de Rouen. Alors que vous courez à son secours, vous découvrez que trois autres Pères Noël, sont également au cœur de la tour. Mobilisez vos talents d’enquêteur pour démasquer les trois imposteurs, ils pourraient bien s’enfuir avec le traineau et voler tous les cadeaux… Tarif : 7.50€ par personne – Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-18T14:00:00+01:00

2022-12-23T23:30:00+01:00

