6€ par personne, sur réservation

Cette visite thématique rétablit la vérité derrière des clichés historiques qui ont souvent la peau dure. Donjon de Rouen Rue Bouvreuil, Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://historial-jeannedarc.tickeasy.com/fr-FR/produits?famille=2232145736840400171 »}] (re)Visite « Histoire et Préjugés » Oubliez tout ce que vous savez sur le Moyen-Age et suivez notre guide au cœur du Donjon de Rouen pour une nouvelle visite thématique qui risque de vous surprendre ! Du maniement des armes aux véritables us et coutumes de l’époque, cette visite rétablit la vérité derrière des clichés historiques qui ont souvent la peau dure. Tarif : 6€ par personne – Tout public – à 18h, 19h, 20h, 21h et 22h

