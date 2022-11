Soirée D&D : initiation au jeu de rôle Donjon de Rouen Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Soirée D&D : initiation au jeu de rôle Donjon de Rouen, 2 décembre 2022, Rouen. Soirée D&D : initiation au jeu de rôle Vendredi 2 décembre, 18h00, 20h00, 22h00 Donjon de Rouen

Sur réservation, 6€/personne

Initiez-vous au jeu de rôle au cœur d’une véritable forteresse médiévale Donjon de Rouen Rue Bouvreuil, Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://cutt.ly/4V5ASWm »}] Soirée D&D – Donjon et Donjon Initiation au jeu de rôle Dans un donjon peuplé d’une multitude de créatures fantastiques, notre Maître du Jeu a imaginé une quête spécialement adaptée à tous les curieux des jeux de rôle, qui n’ont pas encore sauté le pas. Redoutable guerrier, nain malicieux ou encore puissant magicien, incarnez le personnage de votre choix et plongez dans un univers qui mettra vos talents d’aventurier à rude épreuve. Durée 1h30 – 18h, 20h, 22h – Equipe jusqu’à 4 personnes – 6€ par joueur

https://cutt.ly/4V5ASWm

