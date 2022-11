(re)Visite du Donjon : Moyen-Âge vs Pop culture Donjon de Rouen Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

(re)Visite du Donjon : Moyen-Âge vs Pop culture Donjon de Rouen, 25 novembre 2022, Rouen. (re)Visite du Donjon : Moyen-Âge vs Pop culture Vendredi 25 novembre, 18h00, 19h00, 20h00, 21h00, 22h00 Donjon de Rouen

6€ par personne, sur réservation

Cette visite thématique rétablit la vérité historique derrière les représentations de vos films et séries préférés Donjon de Rouen Rue Bouvreuil, Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://cutt.ly/4MI27VZ »}] (re)Visite du Donjon : Moyen-Âge vs Pop culture visite thématique Suivez notre guide lors de cette première visite thématique du Donjon de Rouen. De Game of Thrones à Harry Potter en passant par Kaamelott, nombreux sont les films et séries à s’inspirer de l’époque médiévale. Au cœur d’une véritable forteresse médiévale et à travers le récit d’anecdotes parfois insolites, découvrez ce qui se cache derrière la caméra. Si après cette visite vous pensez encore que le Moyen-Âge était vraiment peuplé de dragons, et que le graal n’est rien d’autre qu’un bocal à anchois, vous regardez peut-être trop la télé ! Tarif : 6€ par personne – Tout public – à 18h, 19h, 20h, 21h et 22h

https://cutt.ly/4MI27VZ

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T18:00:00+01:00

2022-11-25T22:45:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Donjon de Rouen Adresse Rue Bouvreuil, Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Ville Rouen lieuville Donjon de Rouen Rouen Departement Seine-Maritime

Donjon de Rouen Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

(re)Visite du Donjon : Moyen-Âge vs Pop culture Donjon de Rouen 2022-11-25 was last modified: by (re)Visite du Donjon : Moyen-Âge vs Pop culture Donjon de Rouen Donjon de Rouen 25 novembre 2022 Donjon de Rouen Rouen rouen

Rouen Seine-Maritime