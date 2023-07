Cirque d’été – ligne ouverte funambule Donjon de Niort Niort, 23 juillet 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Du haut du fil de marche, sur l’impulsion de la musique jouée en direct, Tatiana-Mosio Bongonga traversera la Sèvre pour atteindre le sommet du Donjon. La compagnie Basinga défend une approche collective de l’art funambule. La performance à Niort est imaginée sur mesure. Intensité garantie dans cette traversée, qui associera la funambule, les musiciens, les cordistes, les cavalettistes et les spectateurs.

Nous recherchons 50 volontaires pour participer à l’aventure : les cavalettistes, qui resteront bien ancrés au sol. Les cavalettis sont les cordes qui limitent l’oscillation du câble de marche. Les cavalettistes auront pour mission de maintenir ces cordes, pour assurer l’équilibre du fil de la funambule.

Informations et inscriptions, service culture ville de Niort : jose-luis.phemius@mairie-niort.fr – 07 64 39 35 99.

Source : www.vivre-a-niort.com/.

2023-07-23 fin : 2023-07-25 20:00:00. .

Donjon de Niort Place des Halles

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Tatiana-Mosio Bongonga crosses the Sèvre River from the top of the tightrope to the top of the Donjon, to the accompaniment of live music. The Basinga company defends a collective approach to the art of tightrope walking. The performance in Niort is tailor-made. The tightrope walker, musicians, rope walkers, tightrope walkers and spectators will all be involved.

We’re looking for 50 volunteers to take part in the adventure: the cavalettists, who will remain firmly anchored to the ground. The cavalettis are the ropes that limit the oscillation of the walking cable. The cavalettists? job is to hold these ropes in place, to ensure the tightrope walker?s balance.

Information and registration, Niort city culture department: jose-luis.phemius@mairie-niort.fr – 07 64 39 35 99.

Source : www.vivre-a-niort.com/

Tatiana-Mosio Bongonga cruzará el río Sèvre desde lo alto de la cuerda floja hasta lo alto del Donjon, con el acompañamiento de música en directo. La compañía Basinga defiende un enfoque colectivo del arte de la cuerda floja. El espectáculo de Niort está hecho a medida. La travesía es de una intensidad garantizada, ya que reúne al equilibrista, los músicos, los equilibristas, los jinetes y los espectadores.

Buscamos 50 voluntarios para participar en la aventura: los cavalettis, que permanecerán firmemente anclados al suelo. Los cavalettis son las cuerdas que limitan la oscilación del cable de marcha. Los cavalettists tendrán la misión de sujetar estas cuerdas para garantizar el equilibrio del equilibrista.

Para más información e inscripciones, póngase en contacto con el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Niort: jose-luis.phemius@mairie-niort.fr – 07 64 39 35 99.

Fuente : www.vivre-a-niort.com/

Von der Spitze des Laufseils aus wird Tatiana-Mosio Bongonga auf den Impuls der live gespielten Musik hin die Sèvre überqueren, um die Spitze des Donjon zu erreichen. Die Compagnie Basinga steht für einen kollektiven Ansatz in der Kunst des Seiltanzes. Die Aufführung in Niort ist maßgeschneidert. Die Seiltänzerin, die Musiker, die Seiler, die Reiter und die Zuschauer werden an dieser Überquerung teilnehmen.

Wir suchen 50 Freiwillige, die an diesem Abenteuer teilnehmen: die Cavalettisten, die fest am Boden verankert bleiben. Die Cavalettis sind die Seile, die das Schwingen des Laufseils begrenzen. Die Aufgabe der Cavalettisten ist es, diese Seile zu halten, damit das Seil der Seiltänzerin im Gleichgewicht bleibt.

Informationen und Anmeldungen, Kulturabteilung der Stadt Niort: jose-luis.phemius@mairie-niort.fr – 07 64 39 35 99.

Quelle: www.vivre-a-niort.com/

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Niort Marais Poitevin