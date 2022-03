Donjon de Niort – “Catapulte!” Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Donjon de Niort – “Catapulte!” Niort, 26 avril 2022, Niort. Donjon de Niort – “Catapulte!” Rue du Guesclin Musée du Donjon Niort

2022-04-26 – 2022-04-26 Rue du Guesclin Musée du Donjon

Niort Deux-Sèvres Niort EUR 6 Mardi 26 Avril pour les 7-8 ans

Jeudi 28 Avril pour les 9-10 ans Découvre la guerre au Moyen-âge : les armes et machines utilisées pour attaquer ou se défendre : armures, boucliers, arbalètes, balistes… viens fabriquer une catapulte pour te défendre et sauver le Donjon de l’attaque ennemie ! Durée de l’activité 1h30 goûter compris, sur réservation. Mardi 26 Avril pour les 7-8 ans

Jeudi 28 Avril pour les 9-10 ans Découvre la guerre au Moyen-âge : les armes et machines utilisées pour attaquer ou se défendre : armures, boucliers, arbalètes, balistes… viens fabriquer une catapulte pour te défendre et sauver le Donjon de l’attaque ennemie ! Durée de l’activité 1h30 goûter compris, sur réservation. +33 5 49 78 72 00 Mardi 26 Avril pour les 7-8 ans

Jeudi 28 Avril pour les 9-10 ans Découvre la guerre au Moyen-âge : les armes et machines utilisées pour attaquer ou se défendre : armures, boucliers, arbalètes, balistes… viens fabriquer une catapulte pour te défendre et sauver le Donjon de l’attaque ennemie ! Durée de l’activité 1h30 goûter compris, sur réservation. PIXABAY

Rue du Guesclin Musée du Donjon Niort

dernière mise à jour : 2022-02-16 par OT Niort

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Niort Adresse Rue du Guesclin Musée du Donjon Ville Niort lieuville Rue du Guesclin Musée du Donjon Niort Departement Deux-Sèvres

Niort Niort Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/niort/

Donjon de Niort – “Catapulte!” Niort 2022-04-26 was last modified: by Donjon de Niort – “Catapulte!” Niort Niort 26 avril 2022 Deux-Sèvres Niort

Niort Deux-Sèvres