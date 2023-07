Exposition : » Tapisseries d’Aubusson » Donjon de la Toque Huriel Catégories d’Évènement: Allier

Huriel Exposition : » Tapisseries d’Aubusson » Donjon de la Toque Huriel, 8 juillet 2023, Huriel. Huriel,Allier Découvrez quelques unes des sublimes tapisseries d’Aubusson….

2023-07-08 14:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Donjon de la Toque Place de la Toque

Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Discover some of Aubusson’s sublime tapestries… Descubra algunos de los sublimes tapices de Aubusson… Entdecken Sie einige der erhabenen Wandteppiche von Aubusson… Mise à jour le 2023-06-19 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ Détails Catégories d’Évènement: Allier, Huriel Autres Lieu Donjon de la Toque Adresse Donjon de la Toque Place de la Toque Ville Huriel Departement Allier Lieu Ville Donjon de la Toque Huriel

Donjon de la Toque Huriel Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/huriel/