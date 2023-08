Visite libre du Donjon de Houdan et de l’exposition L’art du vitrail et de la plume Donjon de Houdan Houdan Catégories d’Évènement: Houdan

Yvelines Visite libre du Donjon de Houdan et de l’exposition L’art du vitrail et de la plume Donjon de Houdan Houdan, 16 septembre 2023, Houdan. Visite libre du Donjon de Houdan et de l’exposition L’art du vitrail et de la plume Samedi 16 septembre, 10h00 Donjon de Houdan Le Donjon est un monument historique de la fin du XIIe siècle constuit par la famille des Montfort. C’est aussi un espace culturel où sont proposés des

concerts, expositions, animations, escape game… Vous visiterez les quatre

niveaux du Donjon : salle basse, salle Monfort, château d’eau et terrasse.

L’exposition en cours « L’art du vitrail et de la plume » vous présente les productions des ateliers vitraux et calligraphie de l’Association du Donjon de Houdan. Donjon de Houdan Place de la Tour 78550 Houdan Houdan 78550 Yvelines Île-de-France 07 68 71 40 21 https://www.ledonjondehoudan.fr http://www.facebookk.com/ledonjondehoudan.fr Monument historique de la fin du XIIe siècle. Espace culturel ouvert toute l’année, concert, animation, exposition, événement… Train : Ligne N, Dreux / Paris, gare de Houdan Nationale 12 en direction de Dreux : sortie : Houdan centre ville, puis « Donjon » ou bien Direction de Dreux sortie : sortie Maulette, puis « Houdan », puis « centre ville », puis « Donjon » (préférable le vendredi en raison du marché de Houdan) Direction Paris, sortie « Houdan ». Puis centre ville, puis « Donjon » Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 Nicolas Duprey CD78 Détails Catégories d’Évènement: Houdan, Yvelines Autres Lieu Donjon de Houdan Adresse Place de la Tour 78550 Houdan Ville Houdan Departement Yvelines Lieu Ville Donjon de Houdan Houdan latitude longitude 48.78928;1.599226

Donjon de Houdan Houdan Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/houdan/