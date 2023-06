Visite libre d’un donjon du XIe siècle Donjon de Brigueuil Brigueuil Brigueuil Catégories d’Évènement: Brigueuil

Charente Visite libre d’un donjon du XIe siècle Donjon de Brigueuil Brigueuil, 16 septembre 2023, Brigueuil. Visite libre d’un donjon du XIe siècle 16 et 17 septembre Donjon de Brigueuil Gratuit. Entrée libre. Venez découvrir ce donjon carré du XIe siècle sur 2 niveaux (on en comptait autrefois 7). D’une hauteur de 44 métres, il était surnommé « Les yeux de Brigueuil ».

Vous pourrez découvrir le splendide portail d’entrée de la cours, avec ses sculptures de fleurs, fruits et oiseaux. Donjon de Brigueuil Rue de l’église, 16420 Brigueuil Brigueuil 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 71 00 33 http://www.brigueuil.fr Découvrez le donjon carré de Brigueuil datant du XIe siècle, avec son magnifique portail de style Renaissance (cour du château). Il donne accès à la salle d’entrée des souterrains de la demeure. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

