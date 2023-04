Marché artisanal Donjon de Bazoges en Pareds, 16 septembre 2023, Bazoges-en-Pareds.

Marché artisanal Samedi 16 septembre, 10h30 Donjon de Bazoges en Pareds gratuit

marché artisanal dans la cour du donjon

Donjon de Bazoges en Pareds 12 cour du château 85390 Bazoges en Pareds Bazoges-en-Pareds 85390 Vendée Pays de la Loire 0251512310 http://www.bazoges-en-pareds.fr https://www.facebook.com/donjonbazogesenpareds;https://www.instagram.com/donjonbazogesenpareds/ [{« type »: « email », « value »: « donjon@bazoges-en-pareds.fr »}] Plongez au cœur de la vie quotidienne au Moyen-Âge grâce au donjon du 14ème siècle; flânez parmi les plantes aromatique, médicinales, magiques et les arbres fruitiers du jardin médiéval. Entrez dans le musée d’art et de tradition populaire et laissez-vous conter la vie dans la campagne vendéenne à la fin du 19ème siècle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Commune de Bazoges-en-Pareds