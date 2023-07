Exposition et vue imprenable sur le village vous attendent dans l’ascension de ce donjon Donjon de Bassoues Bassoues Catégories d’Évènement: Bassoues

Exposition et vue imprenable sur le village vous attendent dans l'ascension de ce donjon

16 et 17 septembre

Venez découvrir le donjon de Bassoues, gravir ses 197 marches et profiter des différentes salles d'expositions, avant de rejoindre la plateforme à 43 mètres de hauteur. De là, vous pourrez admirer le point de vue sur la campagne alentour, la vue sur les Pyrénées par temps clair et la perspective sur le village.

Un questionnaire est proposé aux enfants qui leur permettra d'obtenir leur diplôme de chevalier et d'être adoubés !

Donjon de Bassoues
Rue principale, 32320 Bassoues

Donjon militaire médiéval du XIVe siècle (construction de 1368 à 1371). Premier monument gersois classé au titre des Monuments historiques en 1841. Quatre salles gothiques sont à visiter avec des expositions. Une plate-forme à 43m de haut avec une vue panoramique sur les Pyrénées et la campagne alentour est accessible.

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2€ adulte. Gratuit -16 ans. Entrée libre.

Horaires:
2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00
2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

