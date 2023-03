Balade musicale Donjon de Ballon Ballon-Saint Mars Catégories d’Évènement: Ballon-Saint Mars

Balade musicale Donjon de Ballon, 3 juin 2023, Ballon-Saint Mars. Balade musicale 3 et 4 juin Donjon de Ballon Tarif 5€ adulte ; 3€ de 7 à 15 ans Découverte du Jardin remarquable du Donjon et de sa vue imprenable sur le parc Maine-Normandie

Forteresse médiévale, objet de rivalités entre les Anglais et les Français durant tout le Moyen Age, le Donjon offre une vue imprenable sur le parc Maine-Normandie. Son jardin remarquable d’inspiration médiévale renaissance permet d’apprécier les roses anciennes, les pivoines arbustives, les arbres fruitiers botaniques et les topiaires de buis qui le structurent. Donjon de Ballon 19 rue du château 72290 Ballon-Saint-Mars Ballon-Saint Mars 72290 Ballon Sarthe Pays de la Loire Forteresse construite entre le XI ème et le XIV ème siècles et jardin ‘remarquable’. Parking derrière la mairie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

