Dongba ! Annexe du musée Champollion – Les Écritures du Monde., 18 septembre 2021, Figeac.

Dongba !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Annexe du musée Champollion – Les Écritures du Monde.

Le musée accueille en 2021 l’ exposition temporaire **Dongba. Des pictogrammes naxi à l’art contemporain.** Un panorama complet de la culture Dongba à travers une collections de manuscrits, de peintures sacrées, de costumes et d’instruments de la culture divinatoire dongba. Venez découvrir le peuple Naxi, une minorité ethnique qui vit dans le sud-ouest de la Chine, et son écriture faite de pictogrammes. Les Dongbas, prêtres-chamanes des Naxi, sont les dépositaires de savoirs traditionnels et sacrés et ils ont mis en place un système d’écriture de plus de 1500 caractères pour retracer les danses et chants rituels des cérémonies afin de garantir leur bon déroulement. Ces manuscrits ont été inscrits par l’UNESCO en 2003 au registre « Mémoire du monde ».

Jauge limitée selon normes en vigueur

Accompagné d’un guide du musée, découvrez le peuple Naxi, une minorité ethnique qui vit dans le sud-ouest de la Chine, et son écriture faite de pictogrammes.

Annexe du musée Champollion – Les Écritures du Monde. rue des Frères Champollion, 46100 Figeac Figeac Lot



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00