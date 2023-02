Donel Jack’sman- Ensemble ESPACE JULIEN, 4 mars 2023 00:00, MARSEILLE.

Donel Jack’sman- Ensemble Donel Jack’sman. De 2023-03-04 à 2023-04-04 20:30. Tarif : 30.0 30.0 euros

ESPACE JULIEN MARSEILLE 13006 . Tcholélé Productions & Spartiate Prod présentent : DONEL JACK’SMANEnsembleDERNIÈRE PARISIENNEAprès avoir joué mon spectacle » On ne se connait pas, on ne se juge pas » pendant 3 ans sur les routes de France et dans plusieurs pays, après avoir usé jusqu’à la corde le maillot des Chicago Bulls, après m’être fait insulter de » sale noir » sur scène à Nice…Et bien, il était important, je dirais même plus, vital que je revienne sur scène le plus rapidement possible.Pourquoi ce titre de show ?Tout simplement parce que l’on ne prend plus le temps de s’intéresser aux autres. Alors que c’est ensemble que nous surmontons les difficultés. C’est ensemble que nous changeons les mentalités et c’est ensemble que nous pouvons créer un monde meilleur.C’est ensemble que nous avons réalisé mon affiche, alors pourquoi ne pas rire ensemble le temps d’une soirée ?Et n’oubliez pas, ensemble, rien n’est impossible.Donel Jack’sman. Donel Jack’sman

