DONEL JACK SMAN THEATRE A L’OUEST Auray, samedi 30 novembre 2024.

Après le succès de mon dernier spectacle ENSEMBLE (enfin succès, c’est pas non plus Redouane Bougheraba ou Paul Mirabel ) et une captation pour Comédie ( c’est pas non plus Canal ou Netflix) je reviens roder mon nouveau spectacle et vu l’état actuel du monde et du Standup il fallait que je revienne ( Enfin je suis pas non plus Dave Chapelle ou Chris Rock)

Tarif : 20.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-11-30 à 21:00

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56