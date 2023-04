Donegal County Museum, 18 mai 2023, Letterkenny.

Jeudi 18 mai, 19h30 Donegal County Museum

Donegal County Museum High Road Letterkenny Co Donegal Letterkenny F92 NFX9 County Donegal [{« type »: « phone », « value »: « 0749124613 »}, {« type »: « email », « value »: « museum@donegalcoco.ie »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-18T20:30:00+02:00 – 2023-05-18T21:30:00+02:00

2023-05-18T20:30:00+02:00 – 2023-05-18T21:30:00+02:00

Donegal County Museum