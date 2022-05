Donde sea… pero contigo ! Aix-en-Provence, 25 mai 2022, Aix-en-Provence.

Donde sea… pero contigo ! Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher Aix-en-Provence

2022-05-25 – 2022-05-25 Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La troupe de Kuky Santiago vous transmet son savoir et sa passion du flamenco, celui des origines, comme il évolue dans le temps et l’histoire, jusque maintenant. La danse, la musique et les chants ouvrent un monde d’intensité où les corps se rencontrent, se cherchent, s’approchent, s’éloignent, reviennent, s’aiment. En quelques tableaux ardents, ils vous transportent dans leur univers de rigueur et de liberté, à la fois singulier et universel, et font un spectacle pour le plaisir partagé.



Avec Kuky Santiago, Jessica Vincente, El Flaquito, Cristo Cortes, Melchior Campos.

Spectacle de flamenco au Théâtre du Bois de l’Aune

http://www.boisdelaune.fr/

