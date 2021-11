Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Donation de l’Amicale des Graveurs Nivernais Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

du samedi 29 juin 2019 au samedi 31 août 2019 à Centre Culturel Jean Jaures de Nevers

Promouvoir la pratique et développer la gravure sous toutes ses formes, tel est l’objet social de l’Amicale des Graveurs Nivernais, fondée en juin 2010. Souhaitant enrichir les collections de la médiathèque Jean-Jaurès, l’association a décidé d’offrir un ensemble composé de 55 estampes originales, exécutées par 13 graveurs de l’association. Exposition présentée du 29 juin au 31 aout 2019 Médiathèque Jean Jaurès Galerie des Ursulines Entrée libre Renseignements au 03 86 68 48 50

