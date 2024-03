Dona My – RESONANCES Le Son de la Terre Paris 05, jeudi 21 mars 2024.

Le jeudi 21 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant Billetterie Concert : 25 EUR

Rejoignez Dona My et son trio, et plongez dans l’envoûtant voyage musical ‘Résonances’, où le jazz explore ses racines les plus profondes.

Dona My nous présente « Résonances », une fusion musicale où le jazz rencontre les racines africaines. Accompagnée par les talentueux Robin Nicaise au saxophone ténor et Philippe Monange au piano, elle réinterprète avec brio des classiques, ensorcelant nos sens avec sa voix envoûtante. Ce spectacle va au-delà d’un simple concert, il célèbre émotionnellement l’identité et la diversité, invitant à ressentir la musique dans toute sa splendeur, touchant profondément le cœur et l’âme.

Dona My : Voix

Philippe Monange : Piano

Robin Nicaise : Saxophone Tenor

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005

Contact : https://www.sondelaterre.fr/event/dona-my-resonances/#billetterie

Dona My – RESONANCES