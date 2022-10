Don Salluste // Flamenco

2022-11-05 20:00:00 – 2022-11-05 0 0 EUR Le groupe Don Salluste vous présentera ce soir son spectacle « Jaco à Séville ». Projet qui réunit une danseuse et quatre musiciens autour d’un hommage décalé au bassiste et compositeur Jaco Pastorius.

Imaginant ce musicien génial plongé au cœur de Séville, Don Salluste offre un univers haut en couleurs imprégné de flamenco, entre jazz fusion et musiques traditionnelles, mêlant l’improvisation à la danse. Mieux qu’un concert, un véritable spectacle plein de surprises et de fulgurances, à voir et à entendre… Avec :

Maria Gasca – danse, palmas?

Manu Vallognes – basse?

Jean-Luc Peilhon – harmonica, clarinette basse, shakuhachi

Aurelio El Gali – guitare, palmas?

Roland Merlinc – percussions, batterie? Vidéos :



